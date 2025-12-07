Katar Dışişleri Bakanı’ndan “İran” açıklaması

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, El Cezire kanalına verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani, Gazze ateşkesine dair, “Hamas ile olan ilişkimiz Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve esirlerin serbest bırakılmasına yol açtı. Tüm tarafların işbirliği olmadan bölgede barış sağlanamaz” dedi.

Katarlı yetkili, "Gazze halkı ülkelerini terk etmek istemiyor ve kimse onları buna zorlayamaz. Gazze'deki mevcut durum devam edemez ve anlaşmanın ihlali, düşmanlıkların yeniden başlamasına neden olabilir. Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan aşırı sağcı planlara karşıyız" ifadesini kullandı.

İran hakkında Al Sani, “Şu anda İran'ın nükleer programı krizinin diplomatik yollarla çözülmesi yönünde bir girişim yok. İran'la yaşanacak herhangi bir sorunun bölge ülkeleri üzerinde etkileri olacaktır” diye konuştu.

