İranlı komutan, radara yakalanmayan füze geliştirilmesinin önemini vurguladı

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Tahran'daki İmam Hüseyin Harp Okulu’nda Öğrenci Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Siyonist rejim ve ABD tarafından Haziran ayında dayatılan 12 günlük savaşı değerlendirdi.

Tümgeneral Pakpur, “Bu savaş sadece Siyonist rejim ile değildi, Amerikalılar, Avrupalılar ve diğer birçok ülke de bu savaşta bize karşı savaştı ve İran dünya teknolojisiyle savaştı. 12 günlük savaşta, istihbarat alanında yapay zekanın hem bizim hem de karşı taraf için temel bir mesele olduğunu ve yapay zekanın izleme, gözetleme ve hedef belirleme gibi çeşitli alanlarda kullanıldığını gördük” dedi.

Tümgeneral Pakpur sözlerine şöyle devam etti: “Düşman İran’a saldırı konusundaki tahminlerinde yanıldı. Onlar bir dizi askeri komutanımızı şehit edip üslerimizi ve karargahlarımızı vurarak herkesin sokağa döküleceğini ve bir kargaşa çıkacağını zannettiler; ancak ülkede ulusal birliği ve beraberliği her geçen gün bir önceki güne göre daha da arttığına tanık olduk. Düşman hayallerinin gerçekleşmeyeceğini anladı.”

Rdara yakalanmayan füze geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Tümgeneral Pakpur, “Böylece füzelerimizin İsrail rejiminin hava savunma sistemlerini delme oranını kesinlikle daha da artırabiliriz.” açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Pakpur, “Düşman İran'a karşı herhangi bir saldırganlık girişiminde bulunursa, öncekinden daha sert ve ezici bir karşılık vereceğiz” uyarısında bulundu.

İran'ın hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Pakpur, savaştan sonra eksiklikleri gidermek için değerlendirme yapıldığını söyledi.

