Venezuela'da petrol tesisinde patlama (+video)

Reuters, Venezuela'da Petrocedeño'nun ana şirketi olan Petróleos de Venezuela (PDVSA) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çarşamba günü Anzoátegui eyaletindeki Petrocedeño petrol işleme tesisinde bir patlama ve ardından yangın meydana geldiğini bildirdi. Patlama öğleden sonra meydana geldi ve etkilenen petrol iyileştirme tesisinin bir parçası olan bir damıtma kulesinin yakınında yoğunlaşan alevler ve duman bulutu oluştu.

CNN Espanol'un haberine göre, olayın ardından kompleksteki çalışanların önlem olarak tahliye edildiğini belirtirken, olay yerindeki yerel medya, acil durum ekiplerinin yolda olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi. İtfaiye ve teknisyenler yangını kontrol altına almaya ve olayın kaynağını belirlemeye çalışıyor.