Nijerya'da okul baskınında 227 kişi kaçırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti Hristiyanlara yönelik saldırılara izin vermekle suçlayıp askeri harekat yapmakla tehdit ettiği Nijerya'da bir katolik okulu daha saldırıya uğradı.

Çete üyelerinin baskın yaptığı okuldan 215 öğrenci ile 12 öğretmeni kaçırdığı açıklandı. Okulun karşısındaki ormanlarda arama çalışmaları sürüyor.

Baskın, 2024'ten bu yana ülkedeki en büyük rehin alma olayı olarak kayıtlara geçti. Nijerya hükümeti saldırının ardından 47 okulu önlem için kapattı.

Bu hafta yapılan son baskınlarda; bir yatılı okuldan 25 kız öğrenci, bir kilisede ise ayin sırasında 38 kişi kaçırıldı. Kilise yetkilisi, silahlı kişilerin ibadet eden kişi başına yaklaşık 69 bin dolar fidye talep ettiğini söyledi.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

