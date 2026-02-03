Maku ve Azerbaycan, İran için stratejik bir fırsattır

İran Cumhurbaşkanı İcra İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Gaimpenah, Doğu Azerbaycan'da yer alan Maku kentinde yaptığı açıklamada, Maku ve Azerbaycan’ın yalnızca birer coğrafi sınır olmadığını, aynı zamanda ticaret, güvenlik ve ulusal dayanışmanın kapısı konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaimpenah, yaptığı açıklamada Maku Serbest Bölgesi için hazırlanan kapsamlı planın, kâğıt üzerinde kalan bir fikir değil, doğrudan uygulanacak bir icrai taahhüt olduğunu vurguladı.

Söz konusu taahhüdün; önceliklendirme, zamanlama ve kurumsal sorumluluk esas alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Kaimpenah, bu sürecin halkın beklentilerine, umutlarına ve güvenine somut karşılık vermeyi amaçladığını ifade etti.