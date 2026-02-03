Tahran'dan AB'ye "Devrim Muhafızları Ordusu" kararı tepkisi

İran, Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma kararına karşı diplomatik adım attı. Tahran yönetimi, ülkedeki tüm AB üyesi devletlerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak karara resmi tepki gösterdi.

Büyükelçiler pazar ve pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi ve görüşmelerde AB’nin kararı sert bir dille eleştirildi.

Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilerle yapılan görüşmelerde, AB’nin kararının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğunu vurguladı. Yetkililer, söz konusu adımın İran halkına yönelik bir “hakaret” olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de 29 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu AB'nin terör örgütü listesine eklenmişti.