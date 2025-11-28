  1. Ekonomi
28 Kas 2025 11:28

İran-Türkiye Demiryolu Bağlantısı: Güney Koridorunu Güçlendiren Proje

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İran'da başlayan Merend-Sürayya Demiryolu Hattı ile ilgili "Bu projeyle Türkiye-İran demiryolu mesafesi kısalacak"dedi.

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesabından Merend-Sürayya Demiryolu Hattı ve bu projenin İran-Türkiye ulaşımındaki etkisi hakkında açıklama yaptı: Açıklama şu şekilde:

İran, 220 kilometrelik Merend-Sürayya Demiryolu Hattı'nın inşasına resmen başladı. Bu önemli proje, İran'ın kuzeybatı ulaşım aksını güçlendirirken, Türkiye-İran demiryolu bağlantısının kısalmasına ve Yeni İpekyolu'nun güney hattının kesintisiz bir demiryolu koridoruna dönüşmesine ciddi katkı sağlayacak.

Hat tamamlandığında, Türkiye’ye entegre olarak doğu-batı yönlü lojistik akışımızı hızlandıracak; özellikle Marmara Bölgesi'nin yük taşımacılığı ve ticaret hacmi açısından olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

Merend-Sürayya hattının devreye girmesiyle:

Türkiye-İran demiryolu mesafesi kısalacak,

Çin'den Avrupa'ya uzanan güney koridoru daha etkin bir yapıya kavuşacak,

İran'dan Marmaray'a uzanan kesintisiz hat üzerinde lojistik verimlilik önemli ölçüde artacak.

