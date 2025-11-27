İran’dan Avustralya’nın “Devrim Muhafızları” kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir bildiride, Avustralya hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yönelik yakışıksız ve haksız girişimini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran, bu girişimi yasadışı, hiçbir şekilde mazur görülemez ve devletlerin ulusal egemenliğine saygıya ilişkin hukuki-uluslararası kurallar ve normları ihlal eden bir adım olarak değerlendirmekte; bazı Avustralyalı siyasetçilerin İran’a karşı yalan propaganda konusunda soykırımcı İsrail rejiminin kötü niyetli siyasetine uymasından duyduğu nefretini ifade etmekte ve bu hukuka aykırı eylem nedeniyle Avustralya hükümetinin uluslararası sorumluluğunu vurgulamaktadır.

Bu sorumsuz girişim, Avustralya hükümetinin Siyonist rejimin güvenlik kurumlarının tamamen asılsız ve uydurma ithamlarına dayanarak yaptığı fahiş hatanın devamıdır ve uzun yıllara dayanan İran-Avustralya diplomatik ilişkilerini, işgalci Siyonist rejime verilen tavizlerin pazarlık konusu hâline getirmiştir. Oysa ki ilgili Avustralya makamları, özellikle de New South Wales Polisi, 25 Ekim 2025 tarihinde İran’ın Yahudi hedeflerine yönelik bir eyleme karıştığı iddiasının uydurma olduğunu açıkça kabul etmiş ve Avustralya’da iddia edilen Yahudi karşıtı eylemlerde İran’ın müdahalesine dair hiçbir delil bulunmadığını belirtmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti, Avustralya hükümetinin bu siyasi girişiminin, Siyonist rejimin etkisiyle ve Gazze’deki soykırımdan kamuoyunun dikkatini saptırmak amacıyla tasarlanmış tehlikeli ve suç niteliğinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu girişim Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturulan suçlularla işbirliği anlamına gelmektedir.

Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran’ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak sahip olduğu yüce, güç verici ve onur verici konumu; İran’ın ulusal varlığını ve güvenliğini yabancı saldırılara karşı savunmadaki ve IŞİD dâhil terörizmle mücadelede oynadığı benzersiz rolü hatırlatarak, İran hükümetinin silahlı kuvvetlerinin konumunu ve itibarını her türlü düşmanca etiketlemeye karşı savunmak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.”

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran karşıtı bir hamleyle, İran Devrim Muhafızları'nı sözde "devlet destekli terörizm" listesine aldığını söyledi.

Euronews'e göre, Avustralya Parlamentosu, yaklaşık 3 hafta önce düşmanca bir hamleyle, ülkenin hükümetinin Devrim Muhafızları'nı "devlet destekli terörizm" listesine eklemesine izin verdi.

Bu yaz Avustralya, İran'ın Canberra büyükelçisini sınır dışı ederek, hiçbir belge sunmadan İran'ı Melbourne ve Sidney'de anti-Semitik kampanyalar planlamakla suçladı.

İran, Avustralya'nın suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirtmişti.