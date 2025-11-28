Siyonist rejimden Suriye'nin güneyine saldırı

Suriye basınında yer alan haberde, Siyonist rejim askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi. Çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Siyonist rejim ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğrulayarak, baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.