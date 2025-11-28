Erakçi’den Fransa ziyaretine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Fransa'ya yaptığı ziyaret sırasında İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) verdiği röportajda, bu ziyaretin amacını ve hedeflerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi açıklamasında,"Paris'e yaptığım ziyaret, daha önce bu ülke ile bölgesel meseleler, nükleer meseleler, Avrupa konuları, Ukrayna ile ilgili durumlar, uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler gibi çeşitli alanlarda yaptığımız görüşmelerin bir devamıdır" dedi.

İran ile Fransa arasında önemli görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Bakan Erakçi, "Çeşitli konularda görüş ayrılıklarımız var, ancak her zaman karşılıklı olarak siyasi diyaloglar ve istişareler yaptık. Bu yılki BM Genel Kurulu sırasında New York'ta, nükleer mesele üzerine taraflar arasında ayrıntılı görüşmeler yapıldı ve son zamanda iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Erakçi, "Görüş ayrılıklarımız fazla, ancak diyalog, uluslararası ilişkilerde gerekli ve kaçınılmaz bir olgudur. Birbirimizin tutumlarından haberdar olmak ve yanlış anlamaları ile hesap hatalarını engellemek her zaman çok önemli olmuştur ve bu da diyalogların ana hedeflerinden biridir" diye ekledi.

Nükleer mesele üzerine detaylı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erakçi, " Şu anda neden dengeli ve adil bir müzakerenin mümkün olmadığını açıkladım; bunun nedeni, Amerikalılarda gözlemlediğimiz tutumdur. Oysa İran her zaman müzakereye hazır olmuştur ve biz diplomasi sahasını hiçbir zaman boş bırakmadık. Ancak diplomasi ve müzakerenin kendi kuralları olması doğaldır ve bu kurallar uygulanırsa müzakere gerçekleşebilir veya başarıya ulaşabilir. Müzakeredeki en önemli kural ise aşırı taleplerden ve zorbalıktan kaçınmaktır.” dedi.

Erakçi, "Defalarca belirtildiği gibi, müzakere yapmak ile dikte yazmak arasında büyük bir fark vardır. Karşılıklı çıkarlarla sonuçlanacak dengeli ve adil bir müzakere fırsatının mümkün olduğuna emin olduğumuzda, bunu göz önünde bulunduracağız. Avrupa ile bu konuda her zaman diyalog halinde olduk, bu diyalog bazen inişli çıkışlı oldu, şu anda da çok iyi bir durumda değiliz, ancak yine de Avrupa ile diyalog her zaman gündemimizde olmuştur" ifadelerinde bulundu.

Bölgesel meselelerde, Lübnan, Filistin ve Gazze konularında detaylı görüşmeler yaptıklarını ve karşılıklı tutumları dinlediklerini belirten Bakan Erakçi, şu açıklamayı yaptı: "Önemli olan, bölgenin daha fazla gerginlik ve çatışma kaldıracak durumda olmadığıdır. Bu gerginliklerin ve çatışmaların başlıca sorumlusu, maalesef ABD ve Batılı ülkelerden aldığı kabul edilemez bir dokunulmazlıkla her türlü eylemi gerçekleştiren Siyonist rejimdir. Ne yazık ki bu ülkeler, uluslararası platformlarda Siyonist rejime karşı her türlü harekete engel olmaktadır. Bu konuları konuştuk. Doğal olarak birçok konuda görüş ayrılıklarımız var, ancak diyalogu asla kesmedik."