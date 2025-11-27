Laricani: İran’ın füze kabiliyetleri İsrail’in güvenlik yanılsamasını yıktı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Pakistan ziyareti sırasında, İslamabad’daki İran Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir basın toplantısında, İran’a dayatılan son 12 günlük savaşın, uzun süredir ABD ve İsrail tarafından planlandığını söyledi.

Laricani, Devrim Lideri tarafından Pakistan halkına iletilen selamları ileterek, İran’a yönelik adaletsiz saldırılar sırasında “derin sorumluluk duygusuyla” İran’ın yanında duran Pakistan halkına teşekkür etti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani, bu desteğin Pakistan halkının “küresel gelişmelere karşı daha dengeli ve prensipli bir yaklaşımı” olduğunu gösterdiğini vurguladı

Laricani ayrıca Pakistan hükümeti, parlamento ve silahlı kuvvetlerine gösterdikleri dayanışma ve destekten dolayı teşekkür etti.

İran-Pakistan ilişkileri kültürel ve tarihi temellere dayanıyor

The Nation gazetesine göre, Laricani, iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilere işaret ederek, “İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler, derin ve tarihi kültürel bağlara dayanıyor ve her zaman ikili işbirliğinin temel taşı olmuştur. Pakistan ile işbirliğimiz geçmişte ve bugün kültürel yakınlığa dayanmaktadır ve siyasi konularda da düşünsel bir uyum içindeyiz” dedi.

İran’ın Pakistan’ı “dost, destekleyici ve kültürel olarak akraba bir komşu” olarak gördüğünü belirten Laricani, Fars dili mirasının iki toplumu birbirine yaklaştırmada önemli bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail tamamen hayal kırıklığına uğradı

Laricani, son 12 günlük çatışmanın önemli dersler verdiğini belirterek, “Sonuçta İran milletinin kararlılığı kendini bu çatışmada gösterdi” dedi.

“İran’a üstün gelebileceğini düşünen İsrail rejimi tamamen hayal kırıklığına uğradı” diyen İranlı üst düzey yetkili, bu savaşın “ABD-İsrail tarafından uzun süredir planlanan bir proje” sonucu olduğunu yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD’nin 2003 yılından beri İran’ın nükleer tesislerine uçaklarla saldırı tatbikatı yaptığı” iddiasına atıfta bulundu.

İran’ın füze kabiliyetleri İsrail’in güvenlik yanılsamasını yıktı

Laricani, “İran’ın gelişmiş füze kabiliyetleri İsrail’in güvenlik yanılsamasını yıktı” diyerek, bazı operasyonel eksikliklerin tespit edildiğini ve şu anda giderilmekte olduğunu belirtti.

Laricani, bu çatışmanın İran’ın kararlılığını öne çıkardığını, aynı zamanda İsrail rejiminde ciddi bir iç karmaşayı ortaya koyduğunu ifade etti.