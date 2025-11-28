İran’dan İsrail’in Batı Şeria’daki suçlarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Batı Şeria’daki sürekli suçlarını ve bölge sakinlerinin öldürülmesi ile işkence edilmesini sert bir şekilde kınadı.

Bekayi, Siyonist askerler ve yerleşimcilerin Nablus ve Cenin’deki Filistinli mülteci kamplarına yönelik sürekli saldırıları, Filistinlilerin suikast yoluyla öldürülmesi, Batı Şeria sakinlerinin keyfi gözaltına alınması ve Filistinli çiftçilerin evleri ile tarım arazilerinin tahrip edilmesine değinerek, uluslararası toplumu işgal altındaki Filistin’in bu bölgesinde meydana gelen vahşi suçlara dikkat göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, insan hakları kurumlarının yüzlerce Filistinli çocuğun uzun süreli gözaltında tutulduğu ve Siyonist rejimin hapishanelerinde onlarca Filistinli esirin işkence sonucu hayatını kaybettiğine dair raporlarına işaret ederek, özellikle Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistinlilerin ağır insan hakları ihlallerine karşı sorumluluğunu hatırlattı.

Bekayi, bu suçların tek tek insanlığa karşı suç olarak kaydedilmesi ve Siyonist suçluların yargılanıp cezalandırılması gerekliliğini vurguladı.