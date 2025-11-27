İran ve Türkiye’den iller arası işbirliğini artırma vurgusu

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü.

İran’ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Mohammadi’nin de katılımıyla İstanbul Valiliği binasında gerçekleşen görüşmede, iki taraf , iller arası işbirliğinin geliştirilmesi, özellikle de İstanbul’un İran şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi kapasitesinin değerlendirilmesi konusunu ele alarak, karşılıklı işbirliği imkânlarını değerlendirdi.

İran Büyükelçisi görüşmede, İran ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere değinerek, iki ülkenin ekonomik, ticari, kültürel ve turizm alanlarında sahip olduğu geniş potansiyellere işaret etti ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını temenni etti.

İstanbul Valisi de görüşmede, İran’ı Türkiye’nin en önemli komşularından biri olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.