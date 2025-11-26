Düşman medyasının güvensizlik algısı oluşturma çabası

Bazı sosyal medya platformlarında, dün gece saatlerinde Irak semalarında “hava saldırısı” gerçekleştirildiği iddia edildi. Düşmanın yürüttüğü bu psikolojik operasyona ilişkin incelemeler, Irak semalarındaki olayın askeri bir operasyon olmadığı ve aslında savaş gölgesi yaratmak, güvensizlik algısı oluşturmak ve İran kamuoyunu kışkırtmayı amaçlayan bir medya senaryosu olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni hava saldırısı iddiası, güvenilir bir bölgesel veya uluslararası medya organı tarafından da doğrulanmamıştır. Ayrıca, Irak ordusu ile bölgesel güvenlik kaynaklarının herhangi bir resmi açıklama yapmadığı da görülmektedir. Bu iddialar yalnızca birkaç İbranice kanalda ve geçmişte sahte haberler servis eden bazı belirsiz kaynaklarda yayımlandı. Bu tür sahte haberlerin temel amacı, yakın bir tehdit algısı yaratmak ve toplumun psikolojik huzurunu bozmaktır.

İbrani kaynaklar, İran vatandaşlarının yerel medyaya güvenini azaltmak için bu yalan haberin İran kaynakları tarafından gündeme getirildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca, bazı yerel kaynaklar da haberin doğruluğunu kontrol etmeden aynı iddiayı tekrar yayınlayarak düşmanın psikolojik operasyonuna katkı sağlamıştır.

Bu psikolojik operasyonun temel amaçları şunlardır:

Savaş gölgesi yaratmak ve dış tehdit algısı oluşturmak. Hassas ekonomik koşullarda psikolojik istikrarsızlık yaratmak. Yalan haberlerin yayınlanmasını yerel kaynaklara atfederek yerel medyayı itibarsızlaştırmak.

Bu yalan haberin bazı sözde kanallar tarafından doğrulanmadan servis edilmesi, düşmanın psikolojik operasyonu lehine olmuştur.