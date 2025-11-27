Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 55'e çıktı

Hong Kong'da Çarşamba günü bir konut kompleksini saran yangında ölü sayısı 55'e yükseldi. En az 72 kişi ise yaralandı.

Yerel medya, ölenler arasında bir itfaiyecinin de bulunduğunu bildirdi. 72 yaralıdan 45'i hastanelerde kritik durumda, yaklaşık 280 kişi ise hâlâ kayıp.

Olay yerinde 28 kurtarma ekibi çalışıyor.

Yetkililer, yüksek binaların dış duvarlarındaki bazı malzemelerin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığını ve bu nedenle yangının doğal olmayan bir hızla yayıldığına inanıyor.

Çarşamba günü Tai Po Bölgesi'ndeki Wang Fuk Mahkemesi konut kompleksinde yangın çıktı. 32 katlı binanın dış cephesinde bulunan bambu iskele ve inşaat filesi ilk başta alev aldı. Yangın hızla yayıldı ve kısa sürede diğer binaları da sardı.