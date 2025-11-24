Bugün Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet yıldönümü

Hz. Fatıma (sa) bi’setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11.yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Sıddıka, Raziye, Merziyye, Zehra, Betül, Azra, Tahire ve Ummi Ebiha lakapları ile tanınan Hz. Fatıma (sa)’nın şanında Kuran Kerim’de bir çok ayet yer alıyor.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Ehl-i Sünnet alimleri çoğunlukla o Hazret’in Hz. Resulullah’ın bi’setinden beş yıl önce doğduğunu rivayet ederken, Ehl-i Beyt İmamları’ndan gelen hadislerde daha çok Hz. Fatıma’nın (a.s) bi’setin beşinci yılının cemadiyülâhır ayının yirmisinde cuma günü doğduğu belirtilmiştir. Ebu Basir’in naklettiği bir hadiste Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Fatıma (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a) kırk beş yaşında iken cemadiyülâhır ayının yirmisinde dünyaya geldi. Ömrünün ilk sekiz senesini babasıyla birlikte Mekke’de geçirdi. On sene de Medine’de babasıyla beraber kaldı. Babasının vefatından sonra ise, sadece yetmiş beş gün hayatta kaldı ve hicretin on birinci yılında cemaziyülâhırın üçünde dünyadan göçtü.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Hz. Fatıma çocukluk günlerinden itibaren Allah Resulü’nün hamisi olmaya çalışmış, o küçücük elleriyle düşmanların saldırıları karşısında babasına siper olmuş, babasının bütün hüzün ve kederlerinde onun en fedakâr ortağı olmuştur. Tarih o Hazret’in bu fedakârlıklarını iftiharla kaydetmiştir.

Hz. Fatıma (sa) hicretten sonra İmam Ali ile evlendi ve Hasan, Hüseyin ve Zeynep adında çocukları oldu O hazret babasının vefatına kadar Onun yanında ve yakınındaydı babası ile çeşitli savaşlara gitmiş,diğer müslümanlar gibi ve onlardan daha fazla islamın zaferi için çalılmıştır. Ama Resulullah (s.a.a)’ın vefatından sonra bazı sahabenin Ehlibeyt’e karşı tutumu deyişmiş kendi çıkarları uğruna O hazrete çeşitli sıkıntılar yaratmışlardır.

Peygamber’in kendinden sonra hayatta kalan tek çocuğu Hz. Fatıma hicri 11.yılda Peygamber’in vefatından bir rivayete göre 45 gün ve diğer bir rivayete göre 6 ay sonra vefat etmiştir.

Allah Resulü’nün (s.a.a), Hz. Fatıma’nın (s.a) faziletleri hakkında buyurmuş olduğu hadislerden bazı örnekler

- “Kemalin tüm güzellikleri bir kişide toplanacaksa eğer, o Fatıma olacaktır; belki Fatıma kemalin tüm güzelliklerinden daha üstündür. Şüphesiz kızım Fatıma keramet ve şerafette dünya sakinlerine en üstün olandır.”

- “Ey Ali! Şüphesiz Allah, Fatıma’yı (a.s) sana eş ve yeryüzünü ise O’na mehriye karar kıldı; her kim yeryüzünde yürür ve Fatıma’ya düşmanlık ederse, onun (adım atması) yol yürümesi haramdır.”

- “Fatıma kalbimin neş’at kaynağıdır; iki oğlu (Hasan ve Hüseyin) kalbimin meyvesidir; eşi (Ali) gözümün nurudur ve onların evlatları Rabbimin eminleridirler. Her kim onlara sarılırsa kurtulur ve her kim de onlardan ayrılırsa helak olur.”

- “Şüphesiz cennete ilk girecek kişi Hz. Fatıma’dır.”

Bugün Hz. Fatımai Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.

Hz. Fatıma ve Kevser suresi

Kevser Suresi (Arapça:سورة الكوثر), Kur'an-ı Kerim'in 30-cu bölümünde yer alan 108-ci suredir ve Mekke surelerinden biridir. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in en küçük suresidir ve ilk ayette Peygamber Efendimiz (s) için Kevser denilen bir nimetten bahsedildiğinden dolayı Kevser ismi verilmiş ve Peygamberimizden bu büyük nimetden dolayı dua etmesi ve kurban kesmesi istenmiştir.

Kevser havuzu, gökte bir nehir, bol hayır, İslam, peygamberlik, Kur'an, çok sayıda sahabe ve şefaat ve neslin bolluğu Kevser'e örnek olarak tanıtılmıştır. Pek çok Şii alimine göre Hz. Fatıma (s) ve çocukları Kevser'in örneklerindendir; Çünkü surenin indirilişi, Peygamber Efendimiz (s)'in neslinin olmadığını düşünenlere bir cevaptır. Kevser Suresi'ni okumanın fazileti, her kim bu sureyi günlük namazlarda okursa, kıyamet günü Kevser havuzundan içecek ve Tuba ağacının altında Resulullah'ın (s) yanında olacaktır.

Hz. Fatıma’nın (s.a) hikmetli sözlerinden alıntılar

1- Peygamberin Ehlibeyti olan bizler Allah’la mahlukatının arasındaki irtibat vesileleriyiz, Bizler Allah’ın seçilmiş tertemiz kullarıyız, Bizler Allah’ın yer yüzündeki hüccetleriyiz ve bizler peygamberlerin varisiyiz.

2- İmam Ali (a.s) hakkında: O, rabbin seçmiş olduğu imamdır, nurun ve aydınlığın tecellisidir. Bütün odakların odağıdır, tertemiz bir ailedendir. Doğruluğun sözcüsüdür, imamlığın mihveri ve ölçüsüdür.

3- Her kim ibadet ve işlerini halis bir şekilde Allah’a sunar ise Allah rahmet ve bereketi onlara bağışlar.

4- Ey Rabbim! Seçilmişlerinin ve benim ayrılığımdan sonra evlatlarımın dökeceği gözyaşları hürmetine Senden dostlarımızın ve onların soyundan gelenlerin günahlarını bağışlamanı diliyorum.

5- Allah, her türlü şirki haram kılmıştır ta ki insanlar O’nun ilahlığını kabulde ihlaslı olsunlar. Allah’a karşı hakkıyla takvalı olun ve Müslüman bir şekilde dünyadan göçün. Allah’ın sizlere emrettiği şeylere itaat edin ve yasakladığı şeylerden çekinin. Gerçekten de Allah’tan sadece ilim sahibi kulları korkar.