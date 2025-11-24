İsrail Amerika'nın bir eyaleti midir?

Mehr Haber Ajansı:Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist rejim arasındaki özel ilişki her tartışıldığında şu soru akla geliyor: İsrail, gayriresmi bir Amerikan içindeki bir eyalete mi dönüştü? Bu soru, Amerikan ve İsrail elitleri için rahatsız edici olsa da, ciddi bir şekilde ele alınmayı gerektiriyor. Zira kanıtlar, stratejik bir ortaklıktan ziyade giderek artan bir şekilde bağımlılığa benzeyen bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bu ilişki genellikle "stratejik ortaklık" olarak bilinse de, kanıtlar İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığının o kadar arttığını gösteriyor ki, bu durum modern bir stratejik bağımlılık biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu ilişkilerin yapısal bir incelemesi, İsrail'in özellikle dış politika ve güvenlik politikaları alanında bağımsız karar alma kapasitesi sınırlı bir rejim haline geldiğini gösteriyor.

İsrail-Amerikan Bağımlılığının Mimarisi

National Interest dergisinde belirtilene göre, İsrail, yıllık yaklaşık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımla ABD'den en fazla destek alan rejimdir. Bu yardım, sadece Amerikan silah sistemlerinin satın alınmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda İsrail'in askeri-endüstriyel kompleksinin ABD savunma müteahhitleriyle daha derin bir entegrasyonunu da içeriyor.

İsrail'in askeri tedarik kararları, giderek daha fazla Washington ile istişare edilerek ya da onun isteği doğrultusunda alınmakta.

Finansal desteğin ötesinde, burada daha temel bir bağımlılık söz konusu: İsrail, uluslararası forumlardaki diplomatik izolasyonunu yalnızca Amerikan desteği ile aşabiliyor. BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yerlerde, eleştirilerden ve yaptırımlardan korunmak için Amerikan vetolarına ve diplomatik korumaya güveniyor. Bu destek olmadan, İsrail ciddi bir izolasyon tehdidi ile karşı karşıya kalabilir.

Bu ilişki, İsrail'in stratejik bağımsızlığını zayıflatarak "klasik emperyalist ilişkiler" modelini oluşturmuştur. İsrail, herhangi bir askeri eylem için en azından örtük bir ABD onayına ihtiyaç duymaktadır. İran'a yönelik saldırılardan, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarına kadar önemli dış politika adımları, Washington ile koordineli olarak yürütülmekte ve çoğu zaman Washington tarafından tasarlanmaktadır.

İsrail, yerleşim birimlerini genişletme veya Çin'e silah satışı teklifleri gibi bağımsız hareket etmeye çalıştığında, ABD'nin baskısı rotayı değiştirmede belirleyici bir rol oynamıştır. Bu durum, İsrail'in dış politikasında ABD'nin etkisini net bir şekilde göstermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilemesi, artık sadece bir tahmin değil, gözlemlenen bir gerçek olarak kabul ediliyor.

İçinde bulunduğumuz durum; Irak ve Afganistan'daki askeri genişlemenin yarattığı sorunlar, mali kriz ve Çin'in güçlü bir rakip olarak ortaya çıkması gibi faktörlerle ABD'nin taahhütlerini yerine getirme kapasitesinin azaldığını gösteriyor.

Tarih, büyük güçler zayıfladığında onlara bağlı ülkelerin genellikle yalnız kaldığını veya büyük güçler arasındaki rekabetin olumsuz etkileriyle karşılaştığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, ABD'nin hakimiyetinin azalması, İsrail'in Amerika ile olan ilişkisini giderek daha tehlikeli hale getiriyor. Yani, ABD'nin gücü zayıfladıkça, İsrail gibi rejimlerib durumları da tehlikeye girebilir.