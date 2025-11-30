İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fidan'ı kabul etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüştü.

Hakan Fidan, Abbas Erakçi ile Tahran’da düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye-İran iş birliğinin önemine değindi. Fidan, ziyaretin, iki ülke arasında ticaret, enerji ve sınır kapıları gibi konuların geliştirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.