Hakan Fidan'ın Tahran'daki temasları sürüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çalışma ziyareti için Tahran'da bulunan Fidan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de ayrı ayrı görüştü.

Hakan Fidan, Abbas Erakçi ile Tahran’da düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye-İran iş birliğinin önemine değindi. Fidan, ziyaretin, iki ülke arasında ticaret, enerji ve sınır kapıları gibi konuların geliştirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.