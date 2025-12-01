  1. Siyaset
İran-Güney Kore ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü Kwang Bong-chang ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi siyasi istişare toplantısına katılmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Afrika ve   Orta Doğu Genel Müdürü Kwang Bong-chang ile bir araya geldi.

Görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, İran–Güney Kore ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

