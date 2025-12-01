Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi

Yediot Aharonot gazetesi, işgal altındaki topraklarda yaşayan çok sayıda Siyonist, rejim başkanı İshak Herzog’un evi önünde toplanarak, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Netanyahu’nun suçlu olduğunu vurgulayan göstericiler, “işgal altındaki toprakları yıkıma sürükleyen kişi affedilmemeli” ve “yolsuz kişiler sonunda yenilecek” sloganları attı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Herzog’a 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından Siyonist rejim siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.