ŞİÖ ülkeleri İran'da terörle mücadele tatbikatı düzenliyor

Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerinin “Sahend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı” Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde Doğu Azerbaycan eyaletinde yapılacak.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Albay Şehram Askeriyan, “Sahend 2025 tatbikatı”nın özel bir stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, İran’ın terörle mücadeledeki değerli geçmişine ve faaliyetlerine işaret etti.

Albay Askeriyan açıklamasında, İran’ın, her zaman terörizm ve terörist gruplarla mücadelenin merkezi olduğunu ifade etti.

Tatbikat, bugünden itibaren (1 Aralık 2025) Doğu Azerbaycan’ın Şebester ilçesinde başlayacak ve beş gün boyunca devam edecektir.

