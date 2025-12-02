  1. Türkiye
2 Ara 2025 11:21

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Türkiye Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’dan Gürcistan’a seyir halinde olan bir ticari geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de bir geminin daha saldırıya uğradığı açıklandı.

Açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" denildi.

Karadeniz açıklarında geçen hafta da VIRAT ve KAIROS isimli gemiler saldırıya uğramıştı. Ukrayna saldırıyı üstlenmişti.

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, dün İstanbul açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

