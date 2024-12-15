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15 Ara 2024 18:00

Rusya’ya ait Volgoneft 212 petrol tankeri battı

Rusya’ya ait Volgoneft 212 petrol tankeri battı

Rusya’ya ait Volgoneft 212 petrol tankerinin Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı’nda batması sonucu 14 denizciden 1’i hayatını kaybetti, Volgoneft-239 petrol tankeri ise sürüklendi.

Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda dehşet anları yaşandı.

Şiddetli fırtınaya kapılan 2 petrol tankerinden biri ikiye ayrılarak batarken, diğeri ise sürüklendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

News ID 1922606

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