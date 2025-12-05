AB geçtiğimiz yıl 12,2 milyon ton atığı Türkiye'ye gönderdi

Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’a göre, 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden çıkan 31 milyon 625 bin 131 ton atığın en büyük bölümü Türkiye’ye gönderildi. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeyi geride bırakarak AB'nin atık ihracatında ilk sırada yer aldı.

Eurostat verileri, AB dışına yapılan atık transferlerinde Türkiye’nin Ukrayna, Pakistan, Hindistan gibi ülkeleri geride bırakarak en fazla atığın gönderildiği ülke olduğunu ortaya koydu.

Eurostat’ın resmi sosyal medya hesabında yayımlanan video grafikte, son 10 yılda Türkiye’ye ihraç edilen atık miktarındaki değişim detaylandırıldı. Buna göre, AB’den Türkiye’ye gönderilen atık miktarı 2014’te 7 milyon 917 bin 202 ton iken, 2024’te 12 milyon 253 bin 956 tona yükseldi. 2022 ve 2023’te yaşanan düşüşe rağmen 2024'te yeniden artış görüldü.