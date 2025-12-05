Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İran'ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze, Ukrayna krizi ve İran nükleer meselesinin ele alındığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri paylaştığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Abdulati’nin talebi üzerine Rus bakan Ukrayna krizine dair son gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı” denildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca tarafların ikili işbirliğini, ticari ilişkiler de dahil olmak üzere ve Ortadoğu’daki durumları da görüştüğü kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi'nde yapılan açıklamada ise tarafların ayrıca Gazze Şeridi'ne bir barış gücü birliği gönderme konusunu görüştüğü getirilirken bakanların ayrıca, 'BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin 2803 sayılı kararının ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin önemine' vurgu yaptığı kaydedildi.

Telefon görüşmesinde İran nükleer meselesine ilişkin gelişmeler de ele alındı.