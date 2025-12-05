Ermenistan'dan Türkiye açıklaması

Viyana’da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi’nin 32. toplantısında konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın tamamen açılması, bölgedeki ulaşım bağlantılarının sağlanmasında önemli bir sonraki adımdır” dedi.

Mirzoyan, 8 Ağustos 2025’te Washington’da Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri tarafından imzalanan bildirgenin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bu bildirge, AGİT’in sorumluluk alanındaki en istikrarsız ve savaşlardan en fazla zarar görmüş bölgelerden birinde barışın teyit edilmesini sağladı” şeklinde konuştu.

Bakan, ayrıca tarafların Ermenistan–Azerbaycan barış anlaşmasını parafe ettiklerini ve çatışmanın nihai olarak sona ermesini simgelemek amacıyla AGİT Dönem Başkanı’na Minsk Süreci yapılarının feshedilmesini ortaklaşa önerdiklerini hatırlattı.

Mirzoyan, Washington zirvesinin bölgedeki ulaşım bağlantıları için gerçek fırsatlar sunduğunu belirterek, bu zirvenin ülke içi, ikili ve uluslararası bağlantıların sağlanmasına, ayrıca Güney Kafkasya’yı güvenli bir lojistik merkezine dönüştürmeyi hedefleyen “Trump Yolu”nun hayata geçirilmesine olanak tanıdığını ifade etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik transit kısıtlamalarını kaldırma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Mirzoyan, “Somut ve pratik bir sonuç olarak, tahılın ilk sevkiyatları artık Azerbaycan–Gürcistan–Ermenistan demiryolu hattı üzerinden Ermenistan’a ulaşmış durumda” dedi.

Bakan, Ermenistan’ın kendi adına Türkiye’den Azerbaycan’a ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye gidecek yük kamyonlarının transit geçişini sağlamaya hazır olduğunu da hatırlattı. “Bahsettiğim zincirde, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın tamamen açılması bir sonraki önemli halkadır ve bölgenin dönüşüm sürecini tamamlayacaktır. Türkiye ile ikili ilişkilerin tam normalleşmesine yönelik diyaloğu aktif biçimde sürdürüyoruz. Bu bağlamda belirtmek isterim ki, sadece birkaç gün önce iki ülkenin ilgili kurumlarının temsilcileri, Gümri–Kars demiryolunun yeniden inşası ve işletilmesine ilişkin teknik görüşmelerin ikinci turunu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.