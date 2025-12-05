Tahran'da silahlı çete çökertildi

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, Tahran ve Elburz eyaletlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından Pardis ilçesinde silahlı bir çete çökertildi.

Başarılı operasyonun Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu çete vatandaşları öldürmek ve güvensizlik yaratmak amacıyla el yapımı bombalar üretmek için hammadde elde etmeye çalışıyorlardı" denildi.

500 bin nüfusa sahip Pardis ilçesi, başkentin doğusunda yer almaktadır.