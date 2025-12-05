  1. İran
Tahran'da silahlı çete çökertildi

Başkent Tahran’ın yakınındaki Pardis ilçesinde çeşitli saldırılar düzenleme planları yapan bir “silahlı grubun” çökertildiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, Tahran ve Elburz eyaletlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından Pardis ilçesinde silahlı bir çete çökertildi.

Başarılı operasyonun Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu çete vatandaşları öldürmek ve güvensizlik yaratmak amacıyla el yapımı bombalar üretmek için hammadde elde etmeye çalışıyorlardı" denildi.

500 bin nüfusa sahip Pardis ilçesi, başkentin doğusunda yer almaktadır.

