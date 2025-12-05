İsrail Filistinlilerin tarihini yok etmeye çalışıyor

Gazze'deki ateşkesin ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik geniş çaplı saldırı başlatan İsrail bölgede baskınlara devam ediyor.

İsrail Ordusu Batı Şeria'nın doğusunda bulunan el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde operasyon düzenledi. Askerler bölgedeki arkeolojik alanda Bizans döneminden kalma 5 tarihi sütuna el koydu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, “Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği” iddiasıyla sütunlara el konulduğu aktarıldı.

'Filistin'in tarihini silme hedefi'

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in Batı Şeria'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı. Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini belirterek “Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde” demişti.

Kaynak: Sol Haber