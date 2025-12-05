İran Donanması çeşitli tipte silahlarla donatıldı

İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (İRİB) haber sitesinde yer alan habere göre, Tümgeneral Muhammed Pakpur, bugün yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, deniz muharebeleri için gerekli tüm silahlarla donatıldı" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri ise Fars Körfezi'nde icra edilen "Şehit Muhammed Nazeri" adlı tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin test edildiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Donanması'nın bu güç gösterisi, bölgesel barış mesajı verirken aynı zamanda ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki müdahaleci varlığına karşı net bir uyarı niteliği taşıyor.