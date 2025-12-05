İran'daki tatbikatta balistik füze kullanıldı (+video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın icra ettiği "Şehit Muhammed Nazeri" adlı askeri tatbikatta çok sayıda balistik ve seyir füzesi ateşlendi.

Tatbikatın bu aşamasında, ülkenin derinliklerinden fırlatılan Kadir-110, Kadir-380, Kadir-303 balistik füzeleri, Umman Denizi'ndeki önceden belirlenmiş tüm hedeflere isabet etti.

Füze atışlarıyla eş zamanlı olarak, insansız hava araçları da temsili düşman üslerine başarılı saldırı gerçekleştirdi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin dev tatbikatı dün başladı.

Tatbikatta ABD savaş gemilerine uyarılar iletilirken, Nevvab, Mecid ve Misak savunma sistemleri elektronik harp koşullarında başarıyla test edildi. Yapay zekâ destekli sistemler hava ve deniz hedeflerini anında tespit edip imha etti.

Devrim Muhafızları Donanması'nın bu güç gösterisi, bölgesel barış mesajı verirken aynı zamanda ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki müdahaleci varlığına karşı net bir uyarı niteliği taşıyor.