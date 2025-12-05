Çin'den Gazze açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek şunları söyledi: "Gazze'deki savaş insani durumu daha da kötüleştirdi ve Filistin halkının acılarını hafifletmek için yardım sağlamaya devam edeceğiz. Filistin meselesi haklı bir meseledir ve Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmak istiyoruz.

Lin Jian ayrıca Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Tayvan meselesine değinerek, "ABD'nin Tayvan'a yönelik ulusal güvenlik stratejisi, Tek Çin politikasına aykırıdır ve içişlerimize müdahale etmektedir." dedi.

Çin diplomatik sözcüsü ayrıca Ukrayna'daki savaşa da değinerek, "Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için tüm siyasi ve diplomatik araçları kullanmaya devam edeceğiz. Ukrayna'daki ateşkeste ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayacağız." dedi.

Bu üst düzey Çinli yetkili, basın toplantısının başka bir bölümünde şunları söyledi: "Japonya'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmamaya çağırıyoruz."