Pezeşkiyan, Tayland Milli Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Başbakan Anutin Charnvirakul'a gönderdiği ayrı ayrı mesajda, İran ve Tayland arasındaki bağların çok eskiye dayandığına dikkati çekti.

Pezeşkiyan’ın Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a yolladığı mesajda, “İran İslam Cumhuriyeti ile Tayland Krallığı, bu sene diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor, ancak iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip.” denildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu tarihi sürecin iki ülkenin refahı ve uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde devam edeceğinden eminim" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Tayland Başbakanı'na gönderdiği mesajda ise, iki ülkenin tarihi geçmişleri göz önüne alındığında, her alanda işbirliğinin daha da güçleneceğine inandıklarını vurguladı.

