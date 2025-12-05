Erakçi'nin Azerbaycan ziyaretinin tarihi belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 7 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret edecek.

Erakçi'nin Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade son günlerde İran medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke yetkilileri arasında yakın gelecekte üst düzey ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

İran-Azerbaycan ilişkilerini “kardeşçe ve dostane” olarak nitelendiren Alizade, “İnşallah her şey ilerleme yolunda olur. Bildiğiniz üzere İran Cumhurbaşkanı Azerbaycan’a şimdiye kadar iki başarılı ziyaret gerçekleştirdi ve yakın gelecekte de iki taraf arasında cumhurbaşkanları düzeyinde olmasa da üst düzey görüşmeler ve ziyaretler yapılacaktır” ifadelerinde bulundu.