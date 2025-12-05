Naim Kasım: Düşman İsrail yayılmacılık ve işgal peşinde

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Kudüs yolunda şehit olan din âlimlerini anma töreninde konuştu.

Naim Kasım, şehitleri saygı ve rahmetle yad ederek, "Kudüs yolunda şehit olan İslam âlimler canlarını, mallarını, sahip oldukları her şeyi feda ettiler. Şehit İslam âlimi sayısı 15'e, şehit medrese öğrencisi sayısı 41'e, şehit âlimlerin çocukları sayısı ise 39'a ulaştı. Seyyid Abbas el-Musavi ve Şeyh Rağıb, cihadın ve fedakarlığın öncüleriydi” dedi.

Şeyh Naim Kasım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hizbullah’taki çalışmalarımız dinin ikmali ile İslam ilkelerine bağlı kalmaya ve Allah yolunda cihada inanmaya dayanmaktadır ve bu, alimlerimizin de kanıtladığı bir öğretidir. Hizbullah bu konuda rol model olmayı başardı.

Hizbullah Hareketi’ni ve direnişi yok etmek istediler, çünkü bu hareket vatan, bağımsızlık, onur ve ahlakı içeren bir plan sunuyor."

Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak, "Lübnan, Siyonist rejimin yayılmacı ve tehlikeli saldırganlığıyla karşı karşıya. Bu rejime her türlü araç ve yöntemle karşı konulması gerekiyor. Bu düşman işgalci ve mevcut anlaşmayı bile ihlal ediyor. Düşmanın saldırıları durmayacak. İsrail'in derdi sadece Hizbullah silahları değil. Düşman İsrail Lübnan'ı kademeli olarak işgal etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan direnişinin Siyonist İsrail saldırganlığına karşı koyma kabiliyetine değinen Hizbullah lideri, "Dünyada hiç kimse savunma kabiliyetimizi engelleyemez." diye konuştu.

