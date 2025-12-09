İran'dan FIFA'ya 'Onur Maçı' tepkisi

2026 Dünya Kupası'nda Mısır-İran maçının "Onur Maçı" ilan edilmesine Tahran'dan tepki geldi.

İran Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) gönderdiği resmi mektupta bu karara tepki gösterdi.

Mısır Futbol Federasyonu’nun da aynı karara itiraz ettiği öğrenildi.

İki Müslüman ülkeyi temsil eden İran ve Mısır futbol federasyonları, FIFA'ya gönderdikleri resmi mektupta, onur maçıyla ilgili törenlerden hiçbirini kabul etmeyeceklerini duyurdu.

İran-Mısır maçı Seattle’daki Lumen Field’da 26 Haziran tarihinde oynanacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.