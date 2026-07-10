İran Devrim Muhafızları Komutanı: Şehit liderin kanının hesabı sorulacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı, yayımladığı mesajda şehit liderin cenaze törenine katılan İran halkına ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

Komutan, İran halkının geniş katılımıyla "hiçbir tehdit, saldırı veya komplonun İslam'ı, İran'ı ve Direniş Cephesi'ni savunma iradesini sarsamayacağını gösterdiğini" ifade etti.

Mesajda, ABD yönetimi ve İran karşıtı aktörlere hitaben, "Bu ilahi liderin saldırıya uğrayrak şehit düşmesi ilahi nuru söndüremeyecek, inançlı halkların iradesini kıramayacak ve direniş bayrağını yere indiremeyecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şehit liderin temiz kanı tüm özgür insanların omuzlarına kalıcı bir sorumluluk yüklemiştir. Şehitlerin kanının hesabının sorulması ve bu suçun failleri, planlayıcıları ile destekçilerinin cezalandırılması kesin, meşru ve unutulmayacak bir taleptir." ifadeleri kullanıldı.

Komutan, bu talebin adalet tam olarak sağlanıncaya ve sorumlular gereken karşılığı alıncaya kadar, özellikle ABD ordusuna yönelik olmak üzere, İslam ümmetinin ve Direniş Cephesi'nin tarihsel hafızasında yaşayacağını savundu.