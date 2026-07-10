Pezeşkiyan'dan Irak'a teşekkür mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Arapça yayımladığı mesajda, Irak Cumhurbaşkanı Nezar el-Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Iraklı yetkililer, dini merciler, âlimler ve Irak halkına teşekkür etti.

Pezeşkiyan, şehit İran liderinin naaşına gösterilen ev sahipliğinin "İslami ve Arap misafirperverliğinin en güzel örneklerinden biri" olduğunu belirterek, bu yaklaşımın kaynağının Hz. Ali (a.s) ve İmam Hüseyin'e (a.s) duyulan sevgi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şehit liderin her zaman İran ve Irak halkları ile devletleri arasındaki kardeşlik ortamının güçlendirilmesini savunduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, "İran halkı bu görkemli cenaze töreninde gördüğü destek, dayanışma ve unutulmaz anları hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Mesajının sonunda iki ülke arasındaki köklü kardeşlik, kültürel ve dini bağlara işaret eden Pezeşkiyan, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da gelişmesini ve derinleşmesini temenni etti.