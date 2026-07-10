Lavrov: İran'a karşı savaşın sona ermesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmanın tüm tarafların çıkarlarını yansıtan bir anlaşma yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mozambik ziyaretinin ardından konuşan Lavrov, "İran, Hürmüz Boğazı ve daha geniş anlamda Fars Körfezi'ndeki gelişmelere ilişkin ortak bir tutuma sahibiz." dedi.

Lavrov, çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yalnızca İran'ın, ABD'nin ve komşu ülkelerin değil, mevcut gelişmeler nedeniyle küresel ekonomide olumsuz etkilenen tüm tarafların çıkarları dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.