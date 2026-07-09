Erakçi’den telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü.

Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.

İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler ile bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, başta Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Erakçi ile Busaidi, bölgesel meselelerin çözümü ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için diplomatik kapasitelerin kullanılması, temasların ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Erakçi, Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Abbas Erakçi ile Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.