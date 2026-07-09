  1. İran
9 Tem 2026 15:30

İran misilleme operasyonu başlattı

İran misilleme operasyonu başlattı

İran Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgedeki bazı ABD hedeflerine yönelik misillem operasyonu başlattığı belirtildi.

ABD’nin geçtiğimiz gece İran’ın güneyindeki liman kentlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Silahlı Kuvvetleri misilleme operasyonu başlattı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen füze saldırılarında, Kuveyt’te bulunan Ali el-Salem Hava Üssü ile El-Şuveyh Limanı hedef alındı. Aynı zamanda Ürdün topraklarında yer alan ABD’ye ait El-Zerka ve Muvaffak el-Salti üslerinin de yoğun füze ateşine tutulduğu bildirildi.

Öte yandan Bağdat yakınlarındaki Victory Üssü bölgesinde de şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

News ID 1937446

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler