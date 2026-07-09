İran misilleme operasyonu başlattı

ABD’nin geçtiğimiz gece İran’ın güneyindeki liman kentlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Silahlı Kuvvetleri misilleme operasyonu başlattı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen füze saldırılarında, Kuveyt’te bulunan Ali el-Salem Hava Üssü ile El-Şuveyh Limanı hedef alındı. Aynı zamanda Ürdün topraklarında yer alan ABD’ye ait El-Zerka ve Muvaffak el-Salti üslerinin de yoğun füze ateşine tutulduğu bildirildi.

Öte yandan Bağdat yakınlarındaki Victory Üssü bölgesinde de şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.