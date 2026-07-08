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8 Tem 2026 11:28

İran Ordusu’ndan Bahreyn'deki ABD üslerine İHA’lı saldırı

İran Ordusu’ndan Bahreyn'deki ABD üslerine İHA’lı saldırı

İran Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki askeri ve sivil bölgelere yönelik saldırılarının ardından Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD güçlerine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki askeri ve sivil bölgelere yönelik saldırıları ve 14 maddelik mutabakatın ihlal edilmesinin ardından, İran ordusuna ait taarruz amaçlı insansız hava araçlarının bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde konuşlu ABD güçlerinin toplandığı noktaları hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, bu operasyonun ABD'nin ateşkesi açık ve defalarca ihlal etmesinin sonucu olduğu belirtilerek, "Suçlu ABD'nin ateşkesi açık şekilde ve tekrar tekrar ihlal etmesinin sonuçlarına katlanacağı" ifade edildi.

İran Ordusu ayrıca, bölgedeki tüm ABD üslerinin, ordunun insansız hava araçları için meşru hedef olduğunu belirtti.

News ID 1937427

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