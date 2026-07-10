Muhsin Rızai'den Irak'a teşekkür mesajı

Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı Muhsin Rızai, şehit liderin naaşına Irak'ta gösterilen görkemli ev sahipliği nedeniyle Irak hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümmetin şehit liderinin mübarek naaşına gösterilen yakışır ve görkemli ev sahipliği, Irak milletinin büyüklüğünü ve yüksek irfanını yansıtırken, iki komşu halk arasındaki kardeşlik ve inanç bağlarının derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerini kullandı.

Rızai, mesajının devamında Irak Başbakanı'na, hükümet üyelerine, din âlimleri ve dini mercilere, aşiretlere ve etnik gruplara, güvenlik güçlerine ve Irak halkına en derin teşekkürlerini sundu.