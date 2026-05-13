İran Silahlı Kuvvetleri sürprizler yapabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, India Today Global kanalına verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran-ABD müzakere süreci

Bekayi, ABD ile yürütülen müzakere süreci hakkında şunları söyledi:

“Müzakere, karşılıklı taviz verme anlamına gelir. Müzakere, karşı tarafın istek ve endişelerini kabul etmeye hazır olmak demektir. Ancak müzakerenin, bir tarafın yüzde 100 memnun olmasını sağlamak anlamına geldiğini düşünüyorsanız, bu artık müzakere değildir; bu, kendi iradenizi dayatmaktır.

ABD’lileri aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğiz, çünkü onların taleplerinin haksız olduğuna inanıyoruz. Bu, onların adaletsiz kampanyasının, adaletsiz savaşın ve İran'a karşı yasadışı bir saldırının bir parçasıydı.

Bu aşamada İran'ın teklifine uyamayacaklarını açıkladılar, ancak Pakistanlı arabuluculardan durumun daha doğru bir değerlendirmesini alacağımızı düşünüyorum”

İran NPT ilkelerine uyuyor

Bekayi, İran'ın nükleer talebinin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirterek, “NPT üyesiyiz, bu yüzden nükleer enerjiden yararlanma hakkına sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Deniz ablukası savaş ilanıdır"

Bekayi “Abluka başlı başına bir savaş ilanıdır. İran bu konuda azami ölçüde itidal gösterdi” diyerek ABD’nin deniz ablukasını eleştirdi.

İranlı yetkili, Hindistan'ı da etkileyen mevcut uluslararası denizcilik ve enerji krizlerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

“Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğindeki BRICS toplantısına katılacak”

Bekayi, “Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğindeki kritik BRICS toplantısına katılmayı planlıyor. İran ve Hindistan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesidir ve her iki örgütte de işbirliğimiz iyi seviyededir” ifadesini kullandı.

ABD'nin olası kara saldırısı

ABD'nin olası kara saldırısına dair Bekayi, “İran topraklarına ayak basmaya cüret eden herkesin bundan büyük pişmanlık duyacağından eminim” dedi.

İran’ın askeri açıdan hazır seviyede olduğunu belirten Bekayi, “İran Silahlı Kuvvetleri her türlü senaryoya hazır. Kararlı bir şekilde karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok. Bunu geçen yıl Haziran ayında ve son savaşta gösterdik, çünkü bu savaş adaletsiz ve İran halkı topraklarını saldırganlara karşı savunmada kararlı ve birlik içindedir” ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin sürpriz yapma potansiyeli olduğunu anlatan Sözcü, “Askeri gücümüz ve yeteneklerimiz söz konusu olduğunda ayrıntılara girmeyeceğim, ancak İran'ın birçok sürpriz yapabileceğini herkese garanti edebilirim. İran, askeri alanda birçok yeteneğe sahip olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

