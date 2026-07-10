Tahran Cuma Namazı Hatibi: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz

Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetülislam Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi Ferd, bu haftaki cuma namazı hutbesinde ABD yönetiminin İran ile varılan mutabakatı tek taraflı adımları ve saldırılarıyla ihlal ettiğini belirtti.

Hüccetülislam Ebuturabi Ferd, söz konusu mutabakatın ABD'ye duyulan güven üzerine kurulmadığını belirterek, "Mutabakatın temel ilkesi taahhüde karşı taahhüttür. İran bugün ulusal çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerinin haklarını savunma konusunda her zamankinden daha kararlı ve güçlüdür." dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri, ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na teşekkür eden Hüccetülislam Ebuturabi Ferd, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasının İran'ın egemenlik hakkı olduğunu savunarak, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın işlerine müdahale etmesine hiçbir koşulda izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Son dört ayda ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinden almak için tüm imkânlarını kullandığını belirten Hüccetülislam Ebuturabi Ferd, Washington'ın bu girişimlerinde başarısız olduğunu ve ağır kayıplar verdiğini ifade etti.

Konuşmasında şehit lider için düzenlenen cenaze törenine de değinen Hüccetülislam Ebuturabi Ferd, törenin İran'ın gücünü ve direniş ekseninin dayanışmasını yansıttığını savundu ve İran ve Irak'ta milyonlarca kişinin katıldığı törenlerin, İslam dünyasında yeni bir düzen anlayışını ortaya koyduğunu belirtti.

Hüccetülislam Ebuturabi Ferd ayrıca, şehit liderin İslam dünyasının potansiyelini doğru değerlendirdiğini ve düşünsel, bilimsel, kültürel ve siyasi alanlardaki kapasiteyi harekete geçirerek İran'ın savunma gücü, bilimsel gelişimi ve altyapısının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.