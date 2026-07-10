Şehit Ayetullah Hamaney son yolculuğuna uğurlandı

İslam Devrimi Lideri Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in naaşı, Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de düzenlenen görkemli veda ve cenaze törenlerinin ardından, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin Darü'z-Zikr Revakı'nda toprağa verildi.

Defin törenine Şehit Hamaney'in ailesi, hükümet yetkilileri, İmam Rıza Türbesi görevlileri ile çok sayıda seveni ve destekçisi katıldı.

Tahran'daki veda programı üç gün sürerken, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de ise törenler birer gün düzenlendi. Resmî kaynaklar, farklı şehirlerdeki katılımlar birlikte değerlendirildiğinde toplam katılımcı sayısının 41 ila 43 milyon arasında olduğunu açıkladı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının ilk gününde düzenlenen doğrudan saldırıda hayatını kaybederek şehit olmuştu.