Velayeti'den Trump'ın tehditlerine yanıt

Velayeti, X hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri tehditlerine sert tepki gösterdi.

Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini kaydetti.

Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

Donald Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.