İran'dan Irak halkına teşekkür mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak halkına hitaben yayımladığı mesajda, bu olayın yalnızca bir veda ve yas töreni olmadığını; aksine, bu mücadele insanının düşünce ve mücadelesini onaylayan ve ona bağlılığı ifade eden, milyonlarca yaslının Ehli Beyt'in mukaddes türbeleri yanında adeta imzaladığı tarihî bir bildiri olduğunu belirtti.

Mesajda, "Irak'ın asil ve fedakâr halkının, Şiî dünyasının büyük dinî merciî ve şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hüseynî Hameney’in unutulmaz cenaze törenine gösterdiği eşsiz katılım, yalnızca bir veda merasimi değil; ömrünü Müslümanların birliği ve izzeti, İslam ümmetinin yücelmesi, hak ve hakikatin savunulması, mazlumların kurtuluşu ve ABD öncülüğündeki küresel zorbalık ile uluslararası Siyonizm'e karşı mücadeleye adayan bu büyük mücahidin yoluna bağlılığın ilanıdır." ifadelerine yer verildi.

Galibaf, bu bildirinin açık mesajının şehit liderin yolunun sürdürüleceği, Direniş Cephesi'nin yenilmez olduğu ve Müslüman-Hristiyan, Şii-Sünni, Arap, Kürt ve Türkmen ayrımı gözetmeksizin tüm özgürlük yanlılarının birlik içinde kalacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Galibaf ayrıca, Irak halkının dinî ve siyasî merciiyete gösterdiği büyük saygının İslam'ın ve Müslümanların onurunu daha da yücelttiğini, özgürlük ve İslam düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattığını ve milletlerin iradesinin suikast ve tehditlerle zayıflatılamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Galibaf; büyük din âlimlerine, Şii, Sünni ve Hristiyan din adamlarına, Necef ve Kerbelâ'daki kutsal türbelerin görevlilerine, aşiret liderlerine, farklı etnik topluluklara, gönüllü hizmet çadırı (mukeb) görevlilerine, Irak hükümeti ve parlamentosuna, özellikle Başbakan'a, valilere, anma komitesi üyelerine, güvenlik güçlerine, orduya, polise, Haşdi Şabi güçlerine ve bu tarihî cenaze töreninin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm Irak halkına teşekkür etti.

Galibaf, mesajını Irak'ın ve asil halkının huzur, onur ve dirliği için dua ederek tamamladı.

