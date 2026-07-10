İran, Oturarak Voleybol Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Oturarak Voleybol Dünya Şampiyonası bugün kadınlar ve erkeklerde 16'şar takımın katılımıyla başladı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden İran Milli Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Polonya ile karşı karşıya geldi. İran, rakibini 3-1 yenerek organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

D Grubu'nda yer alan İran, ikinci maçını cumartesi günü Bosna Hersek'e karşı oynayacak.

İran, bir önceki Dünya Şampiyonası'nda finalde Bosna Hersek'i mağlup ederek dünya şampiyonu olmuş ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları için verilen tek kotayı kazanmıştı.

Son şampiyon unvanıyla Dünya Şampiyonası'na katılan İran, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı verecek organizasyonda yeniden zirveyi hedefliyor. Turnuva sonunda finale yükselen iki takım Paralimpik Oyunları kotası elde edecek.

İran Erkek Oturarak Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonaları tarihinde 8 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri konumunda.