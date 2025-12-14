  1. Ekonomi
14 Ara 2025 07:38

İran’da TL kaçtan işlem görüyor?

İran’da TL kaçtan işlem görüyor?

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 70 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 950 tümenden işlem gördü.

News ID 1932927

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler