https://tr.mehrnews.com/news/1932927/ 14 Ara 2025 07:38 News ID 1932927 Ekonomi Ekonomi 14 Ara 2025 07:38 İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 70 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 950 tümenden işlem gördü. News ID 1932927 کپی شد İlgili haberler İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran'da TL fiyatının son durumu İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran'da TL fiyatının son durumu İran’da TL kaçtan işlem görüyor? Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
yorumunuz